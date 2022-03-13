Elazığ’da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin durduğu şüpheli araçta, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Yedigöz mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince, araç ve araçta bulunan şüphelilerin üst araması yapıldı. Yapılan üst araması sonucunda araçta bulunan 3 şüphelinin ikisinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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