Tipiye yakalanan imam kıyafetlerini yakarak hayatta kaldı

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Elazığ’da tipiye yakalanan ve donmak üzereyken kıyafetlerini yakarak hayatta kalan imamın imdadına jandarma yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde Göçmezler köyü camisinin imamı Hafız Ramazan Karateke, namaz kıldıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan Okçular köyüne doğru yola çıktı. Köye gitmek isteyen imam, yolda tipiye yakalandı. Durumu jandarmaya bildiren imam, soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısındı. 5 kilometrelik yolu tipide yürüyerek gelen imamı donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu. İmam tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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