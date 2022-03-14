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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor ve öğrencilerin 'Korosu' şiddete karşı sağlıkçıların sesi oldu

İHA

Doktor ve öğrencilerin 'Korosu' şiddete karşı sağlıkçıların sesi oldu

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Akgün, tıp fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek müzik grubu kurdu. Doç. Dr. Akgün ve tıp öğrencilerinin kurduğu koro, şiddete karşı sağlıkçıların sesi oldu.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Akgün, tıp fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek müzik korosu kurdu. Öğrencilerin çaldığı enstrümanlarına muhteşem sesiyle eşlik eden Doç. Dr. Akgün, ders yoğunluğu fazla olan tıp fakültesi öğrencilerine motivasyon sağlıyor. Doç. Dr. Akgün ayrıca tıp fakültesi öğrencileriyle kurduğu koro ile sağlıkçılara yönelik son zamanlarda artan şiddet olaylarına dikkat çekiyor. Sağlık korosuna iki müzisyen de enstrümanları ile destek veriyor.

"Kanser hastaları için program yapabiliriz"
Müziğe ilgisinin olduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bekir Akgün, "Müziğe olan ilgim çocukluktan itibaren vardı. Üniversite yıllarında Samsun’da öğrenciyken belediye korosunda ara ara şan dersleri alıyordum. Kısa bir süre org ve piyano dersi de almıştım. Tabi zamanla tıp fakültesinin ve beyin cerrahisinin yoğunluğundan dolayı ihmal etmiştik. Ama zamanla tabi ki bu sevgi içeride mutlaka biriktiği için yeniden döndüm sanata. Öğretim üyesi olduktan sonra da gençlerle derslerde ve ameliyatlarda polikliniklerde ara verdiğimizde sohbet ortamında özellikle müziğe ilgi duyan öğrenci arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Boş zamanlarımızda mesai saati dışında ve hafta sonları neden bir şeyler yapmalım diye düşündüm. Özellikle beyin cerrahisine ilgi duyan birkaç arkadaşla bu işe başladık. Zamanla da sosyal medya, bazen de üniversitedeki paylaşımlarımız sayesinde müziğe ilgi duyan bize katılmak isteyenler bizle haberleştiler. Yavaş yavaş ekibi genişletiyoruz. Birkaç kaydımızı sosyal medyada paylaştık. Arkadaş ve dostlarımızla olumlu eleştiriler aldıkça daha fazla gelişip büyütmek istedik. Özellikle de son zamanlarda sağlıkta şiddet, tıp fakültesinin zorluğu ve tıp eğitiminin sıkıntıları hep konuşulduğu için neden tıp fakültesinde de artık sosyal aktiviteler daha fazla konuşulmasın. Asıl bu düşünce ile planlarımızı yaptık. Profesyonelleştikçe kendimizi geliştirdikçe daha güzel planlarımız olacak. Öğrenci arkadaşlarımızın da benim de boş zamanlarımızda planlarımızı konuştuğumuzda, ilk etapta aslında bazı yardım kuruluşları için hayır konserleri verebiliriz diye düşündük. Bunun yanı sıra onkoloji hastalarına çocuk esirgeme kurumlarına veya huzurevlerine ara ara gönüllü gidip küçük programlar yapabiliriz" dedi.
Koro için ailesi ve çevresinden güzel dönüşler geldiğini aktaran Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi Osman Zeki Tuncer, "Yaz aylarında Bekir hocamızla konuşurken şan dersi aldığını söyledi. Müzikle ilgileniyorum çok seviyorum senin de müziğe ilgin var mı? Ben de hocama neyzenim dedim. Bir kayıt yapalım mı dedi ya da bir bir gün çalışma yapalım dedi. Ben de olur dedim. Oturduk birkaç kişi çalıştık. Baktık güzel bir enerji alıyoruz gayet güzel gidiyor devam ettik. Konservatuvardan ve başka bölümlerden de hocalarımız geldi grubumuz büyüdü. Geri dönüşler oldu bir de yoğun bir bölümümüz var insanlar zaman yönetimini çok merak ediyorlar. Özellikle bizden öğrenmek istiyorlar nasıl yetiştiriyorsunuz bu kadar enstrümanları dersleri bu yönden güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta ben ailemden ve çevremden gayet güzel dönüşler geliyor devam edin diyorlar bizi destekliyorlar" diye konuştu.

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