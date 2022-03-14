Elazığ’da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir araya geldi

İHA

Elazığ’da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir araya geldi

Sağlık çalışanları Medical Park Elazığ Hastanesinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.
Medical Park Elazığ Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında sağlık çalışanları bir kafede düzenlenen buluşmaya aileleriyle birlikte katıldı.

"Önümüzdeki yıl için daha büyük hedeflerimiz var"
Geçen sene yapılan ve bu sene yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, "Amacımız özellikle hem hekimlerimize hem de hastalarımıza hastanemizde daha yaşanabilir bir ortam sağlamaktır. Bunun dışında tüp bebek bölümümüzü yeni teknolojik yatırımlarla güçlendirdik. Bunlardan çok daha kıymetli olmak üzere, hastanemize yıl içerisinde çok değerli yeni arkadaşlarımız katıldı, onlar da bizlere güç verdiler. Önümüzdeki yıl için daha büyük hedeflerimiz var. Öncelikle değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte acil servisimizi üçüncü basamak hizmet sunacak hale ulaştırmak istiyoruz. Daha sonra onkoloji merkezi, inme merkezi ve bir de yanık merkezi için sertifikasyon için başvuracağız ve almayı amaçlıyoruz. Sizlerle birlikte taçlanmış iyi bir ekibimiz var. Umarım bu başarıları en kısa zamanda elde etmiş olacağız. Teveccüh ederek davetimize geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, yeniden Tıp Bayramınız kutlu olsun” dedi.

"Pandemi sürecinde bütün sağlık çalışanlarımız büyük fedakârlıklar gösterdi"
Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını ifade eden Medical Park Elazığ Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, "Pandemi döneminde hayatını kaybeden değerli mesai arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın ruhu şad olsun, onlara rahmet dilemek istiyorum. Çok değerli ailelerine Allah sabırlar versin. Onların çocukları emanetimizdir. Bildiğimiz gibi Tıp Bayramı ilk defa 14 Mart 1919 yılında tıbbiyeli bir öğrenci Hikmet Boran’ın önderliğinde ülkemiz işgal altında bağımsızlık mücadelesi verirken kutlandı ve gelenek haline gelerek yıllardır güzel bir şekilde kutlanılmaya devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımız, hekimlerimiz canla başla çok büyük fedakârlıklarla daima çalışmışlardır” şeklinde konuştu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Salih Necmi Necmioğlu ise, “Hipokrat, 'Hekimlik bir sanattır' demiştir, gerçekten de zor bir sanattır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı miras ve değerleri korumak şartıyla dün olduğu gibi bugün de, yarın da nasıl çalıştıysak öyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doktor ve öğrencilerin 'Korosu' şiddete karşı sağlıkçıların sesi oldu
YEREL HABERLER Doktor ve öğrencilerin 'Korosu' şiddete karşı ...
Elazığ’da 53 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da 53 köy yolunun açılması için çalışmalar ...
Tipiye yakalanan imam kıyafetlerini yakarak hayatta kaldı
YEREL HABERLER Tipiye yakalanan imam kıyafetlerini yakarak hayatta ...
Elazığ’da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İlkbahar çocuk şenliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER İlkbahar çocuk şenliğine yoğun ilgi
Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
YEREL HABERLER Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
Gizem Özer, Hırvatistan’da
YEREL HABERLER Gizem Özer, Hırvatistan’da
Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip
İş yeri halılarda indirme gitti, vatandaşlar eksi 4 derecede mağazaya akın etti
YEREL HABERLER İş yeri halılarda indirme gitti, vatandaşlar eksi 4 ...
Elazığ'da 86 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 86 köy yolu kardan kapandı
Meteorolojiden 5 il için uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için uyarı
Elazığ’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı
Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen plastik üretti Annesinin sürekli yediği ıspanaktan yola çıktı, ıspanak atıklarından doğada çözünüp yeşerebilen plastik üretti
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen ...
Elazığ’da Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı
YEREL HABERLER Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı
Elazığ’da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 ...
Elazığ’da '1. Geven Balı Çalıştayı' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da '1. Geven Balı Çalıştayı' gerçekleştirildi
Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi
Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinde cilt bakımına dikkat
Elazığ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ...
Türkiye’nin en eski mülki idare binası restore edilerek eski günlerine dönecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin en eski mülki idare binası restore ...
Yaptığı makyajlarla 'tatbikatların aranan eli' haline geldi Kendi çabasıyla başladığı makyaj yapımında 112 Acil Sağlık Merkezinin vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Yaptığı makyajlarla 'tatbikatların aranan eli' haline ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.