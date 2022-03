Fırat Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yapılan programda akademik unvanında yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.

FÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle program düzenledi. Programa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Sel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İnsan oğlunun yaşadığı müddetçe en büyük korkularından birinin hasta olmak olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, “Ancak buna mukabil en büyük güvencelerinden bir tanesi de doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ve sağlık kuruluşlarımızdır. İyi ki varsınız. Bu millete ve insanlığı hizmet ediyorsunuz . Hekimlik, doktorluk ve sağlık çalışanları özveri gerektiren, kendine has çalışma esasları olan mesleklerdir. Sağlık çalışanlarımız bu özelliklerini bilerek bu canla başla hizmet etmeye çalışıyorlar” dedi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise, “Sağlık çalışanlarımız insana verilebilecek en kutsal hizmeti vermekteler. İfa ettiğiniz bu görevden dolayı hepinize teşekkürleri sunuyorum. Medeniyet coğrafyamızda İbni Sina gibi bilim insanlarının temellerini attıkları tıp ilmi her dönem insanlık için önemli olmuştur. Anadolu’nun her köşesinde rast geleceğiniz şifahaneler tıp ilminin uygulama merkezleri olarak uzun yıllar faaliyet göstermişlerdir” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda ise Tıp Fakültesinde akademik unvanında yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirilirdi.

