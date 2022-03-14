Elazığspor Kulübü, takıma maddi destek sağlanması amacıyla SMS kampanyası başlattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, SMS kampanyası başlattı. Konuya ilişkin olarak Kulüp Başkanı Serkan Çayır, “1967 yılında bin bir zorluklarla kurulan ve günümüze kadar birçok sıkıntıya rağmen aziz şehrimizin aziz insanlarının maddi ve manevi destekleriyle dimdik ayakta kalan kulübümüz, bugünlerde yine büyük taraftarlarının destekleriyle hak ettiği yerlere gelecektir. Daha önce defalarca birlik ve beraberliğin sağlandığı ortamlarda kulübümüz adına bağışlar toplanıp forma kampanyalarının düzenlendiği ve Elazığspor’umuza merhem olan bu desteklerin bir benzeri ise bugünlerde yapacağımız SMS kampanyası olacaktır. Elazığspor Kulüp Başkanı olarak yönetim kurulumuzla birlikte 7’den 70’e Elazığspor’a gönül veren herkesi MaziniYaşat sloganıyla yapacağımız SMS kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1 SMS bedelinin 20 TL olarak belirlendiği kampanyaya katılmak isteyen taraftarların Bağış yazıp, 2367’ye göndermeleri gerekiyor.

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