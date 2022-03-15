Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağışlar ülke genelinde geçen seneye göre yüzde 45,4 arttı, barajlar dolmaya başladı Yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,6 ve Elazığ’da ise yüzde 42, 8’lik bir artış oldu DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar: “Uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 4,6 bir artış meydana geldi” “2022 yılında sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu süreci rahatlıkla atlatabileceğiz” “2021 göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız” “Yağışlar ekim yapan çiftçilerimizin verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli” “Doluluk oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir”

İHA

Yağışlar ülke genelinde geçen seneye göre yüzde 45,4 arttı, barajlar dolmaya başladı Yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,6 ve Elazığ’da ise yüzde 42, 8’lik bir artış oldu DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar: “Uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 4,6 bir artış meydana geldi” “2022 yılında sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu süreci rahatlıkla atlatabileceğiz” “2021 göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız” “Yağışlar ekim yapan çiftçilerimizin verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli” “Doluluk oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir”

Ülke genelinde 2022 yılı içerisinde istenilen düzeyde alınan kar yağışı verilere de yansıdı. 2022 su yılı verileri dikkate alındığında geçen yıla göre Türkiye genelinde yüzde 45, 4, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 31,6 ve Elazığ’da yüzde 42, 8’lik bir artış oldu. Yağışlarla beraber Elazığ’da bulunan barajların doluluk oranı artarken bazı barajlar ise yüzde 100 seviyesine ulaştı.
Geçen sene yaşanan kuraklık herkesi etkilemiş, içme suyunda sıkıntılar yaşanırken çiftçiler zor günler geçirmişti. Fakat 2022 yılında ülke genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de istenilen kar yağışı alındı. Verilere göre ülke genelinde geçen seneye göre yüzde 45,4’lik, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,6’lık ve Elazığ’da yüzde 42, 8’lik bir artış meydana geldi. Bu yağışlar barajların debisine de yansıdı. Kalecik Barajı yüzde 100, Kanatlı Barajı yüzde 50, Cip Barajı da yüzde 30 aktif doluluğa ulaştı. Ayrıca enerji üretiminde aktif olarak kullanılan Keban Barajının doluluk oranının yüzde 16,8 ve geçen sene adeta kuruyan ve içme suyu kullanımında büyük rol oynayan Hamza Bey Barajının ise yüzde 10 olduğu öğrenildi. Eriyecek karla ve baharda alınacak yağmurlarla beraber artışların süreceği aktarılırken, herhangi bir kullanımı bulunmayan Hazar Gölü’nün ise seviyesini koruduğu bildirildi. 2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, yağışların çiftçiler için verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Sulama yapılırken aşırı su tüketiminden kaçınmaları ve verimli bir şekilde kullanmaları konusunda çiftçileri uyaran Dündar, kendilerinin de bir takım önemler aldıklarını ifade etti.

“Doluluk oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir”
Özellikle son yağışlarla birlikte 2022 su yılı verileri dikkate alındığında Türkiye genelinde geçen yıla göre yüzde 45, 4 bir artışın söz konusu olduğunu belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, “Uzun yılların ortalamasına göre ise yüzde 4,6 bir artış meydana gelmiştir. Durumun bizim bölgemizin de içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi için dikkate aldığımızda uzun yılların ortalamasına göre eşit seviyede diyebileceğimiz yüzde 3,7 azalma söz konusu iken 2021 su verilerine göre ise yüzde 31,6 oranında bir artış söz konusudur. Dolayısıyla bu çerçevede bütün bölge illerimizdeki duruma baktığımızda Malatya ilimiz hariç diğer bütün illerimizde uzun yılların ortalamasına göre bir artış söz konusu. 2021 yılı su verilerine göre ise her 4 ilimizde yani Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerimizde bir yağış artışından bahsedebiliyoruz. Bunlarla ilgili oransal bir bilgi vermek gerekirse, Elazığ ilimizde 2021 yılı su verilerine göre yüzde 42,8, Malatya’da yüzde 11,1, Bingöl’de yüzde 57,8 ve Tunceli’de 74,4 gibi oranında bir yağış fazlalığı söz konusudur. Bütün bu verileri dikkate aldığımızda bölge müdürlüğümüz bünyesindeki depolama tesislerimizde bu yağışlardan istifade ederek doluluk oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir” diye konuştu.

“2022 sulama mevsiminde bir sıkıntı yaşamayacağız”
Hazar Gölü’nün geçmiş yıllarla aynı seviyede olduğunu aktaran Dündar, “Kanatlı Barajımızda geçen yıl su tutma işlemini gerçekleştirmiştik. Şuanda Kanatlı Barajımız yüzde 50 doluluğa ulaşmış vaziyette ve inşallah bu sene oradan faydalanan çiftçilerimiz yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayacak. Buradaki sulama çalışmalarına herhangi bir aksaklık olmadan inşallah gerçekleştireceğiz. Yine ilimizde bulunan Kalecik Barajımız var. Karakoçan Kalecik Barajımız yüzde 100 doluluğa ulaşmış vaziyette. Cip Barajımız şuanda yüzde 30 aktif doluluğa ulaşmış durumdadır. Bu demin bahsettiğim değerler aktif hacim doluluklarına ait yani kullanılabilir su miktarı baz alınarak verdiğim oranlardır. Toplam doluluğu ifade etmiyor. Dolayısıyla şu andaki depolama tesislerimizin büyük çoğunluğunda 2022 yılı sulama mevsiminde inşallah sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu süreci rahatlıkla atlatabileceğiz, ancak burada bizim özellikle suyun verimli bir şekilde kullanılması ve tarımsal verimin artışına imkan sağlanması yani bitki su ihtiyacı kadar suyun alınmasını sağlayacak tedbirleri de uygulamaya başladık. İnşallah 2022 yılında da bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız”
Güney Doğu Anadolu bölgesi dışında bütün bölgelerde yağışlarda artış meydana geldiğini belirten Müdür Dündar, “2021 yılına göre bir yağış artışı söz konusu ve bunlar çok önemli artışlar. Yüzde 20’den yüzde 70’lere kadar çıkan bir artıştan bahsediyoruz. Tabi bu uzun yılların ortalamasına göre daha düşük seyrediyor olsa bile 2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabi bu yağışlar aynı zamanda ekim yapan çiftçilerimizin verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli. Biz diğer taraftan sulama yapan çiftçilerimiz açısından depolama tesislerimizin işletmesini bu çerçevede gerçekleştirmek suretiyle sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli planlamamızı yaptık, tedbirlerimizi alıyoruz. Burada çiftçilerimizden beklentimiz sulama yaparken aşırı su tüketiminden kaçınmaları ve verimli bir şekilde kullanmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merakı onu antikacı yaptı, 40 bine yakın antika obje biriktirdi
YEREL HABERLER Merakı onu antikacı yaptı, 40 bine yakın antika obje ...
Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ...
Elazığ’da şantiyelerde zehirlenen 19 kişi hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da şantiyelerde zehirlenen 19 kişi hastaneye ...
Kamu taahhüt sektörünün sorunları Türkiye gündemine taşındı
YEREL HABERLER Kamu taahhüt sektörünün sorunları Türkiye gündemine ...
Uzman estetisyen Dalmış, kaş bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış, kaş bakımında dikkat ...
Elazığspor SMS kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Elazığspor SMS kampanyası başlattı
HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor
YEREL HABERLER HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor
Fırat Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği
Elazığ’da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir ...
Doktor ve öğrencilerin 'Korosu' şiddete karşı sağlıkçıların sesi oldu
YEREL HABERLER Doktor ve öğrencilerin 'Korosu' şiddete karşı ...
Elazığ’da 53 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da 53 köy yolunun açılması için çalışmalar ...
Tipiye yakalanan imam kıyafetlerini yakarak hayatta kaldı
YEREL HABERLER Tipiye yakalanan imam kıyafetlerini yakarak hayatta ...
Elazığ’da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İlkbahar çocuk şenliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER İlkbahar çocuk şenliğine yoğun ilgi
Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
YEREL HABERLER Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
Gizem Özer, Hırvatistan’da
YEREL HABERLER Gizem Özer, Hırvatistan’da
Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi GSK hükmen galip
İş yeri halılarda indirme gitti, vatandaşlar eksi 4 derecede mağazaya akın etti
YEREL HABERLER İş yeri halılarda indirme gitti, vatandaşlar eksi 4 ...
Elazığ'da 86 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 86 köy yolu kardan kapandı
Meteorolojiden 5 il için uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için uyarı
Elazığ’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı
Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen plastik üretti Annesinin sürekli yediği ıspanaktan yola çıktı, ıspanak atıklarından doğada çözünüp yeşerebilen plastik üretti
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi doğada çözünerek bitkiye dönüşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.