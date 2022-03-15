Elazığ’da şaşırtan manzara: Evlerin içi karla doldu

Elazığ’da bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bazı yerlerde evler kara gömüldü. Rüzgarın etkisi ile birçok evin içi de karla doldu.

Elazığ’a 105 ve Kovancılar ilçesine ise 37 kilometre uzaklıktaki bin 20 rakımlı Göçmezler köyünde adeta kar esareti yaşanıyor. Yaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde vatandaşlar zor günler yaşarken, bazı evler ise kara gömüldü. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar kar birikintilerini temizlemek için var güçleri ile çalışırken, ortaya çıkan manzara cep telefonu kameralarına yansıdı.

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