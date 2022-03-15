Elazığ İl Özel İdare’nin kader maçı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, B. Kayseri Basketbol’la deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Bursa BŞ. Belediyespor’u yenerek kümede kalma yolunda ümitlenen Elazığ İl Özel İdare, kaderini belirleyecek olan maçta B. Kayseri Basketbol’un konuğu olacak. 22 puanla son sırada yer alan bordobeyazlı ekiple, 25 puanlı 11. basamakta bulunan B. Kayseri Basketbol arasındaki maç 16 Mart Çarşamba günü saat 18.00’da Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak.

Elazığ İl Özel İdare, parkeden galip ayrılması durumunda kümede kalma ümitlerini canlı tutacak, yenilgi durumunda ise işini zora sokacak.

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