Yazarlık Atölyesi şairleri şiirlerini seslendirdi

Elazığ’da Yazarlık Atölyesi çalışmaları, düzenlenen şiir dinletisi ve sertifika töreninin ardından son buldu.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) bünyesinde düzenlediği Yazarlık Atölyesi son buldu. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Tören, şiir dinletisi ve sertifika töreninin ardından sona erdi.

Yoğun katılımdan dolayı projenin devamına karar verildiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Belediyecilik sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarından ibaret değil. Kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve sportif projelerle de insanlarımızın gündelik ihtiyaçlarına karşılık vermek için bu tür projelerimizi yapıyoruz. 1, 5 aydır devam eden Yazarlık Atölyesi belediyemizin yürüttüğü projelerden bir tanesidir. Elazığ Belediyesi olarak birçok sosyal proje ile insanımıza hizmet sunmaktayız. Düzenlediğimiz bu projeye çok ciddi bir talep vardı. Şu an gördüğümüz tablo bu projeyi iyi ki yapmışız dedirtiyor. Çok memnun olduk ve bu projeyi tekrardan yapmaya karar verdik. Projeye çok güzel bir katılım sağlandı” dedi.

Sivrice Kaymakamı yazar Yunus Emre Vural, “Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alan arkadaşlarımız birbirinden güzel örnekler sergiledi. Katılımcıların hepsi birbirinden başarılıydı. Bu salondaki herkes ve gecenin düzenlenmesine vesile olan herkes Türkçenin de bir bahar yaşamasını istemiş. Bu programın bir dilek ve temenni olmaktan öteye geçmesini arzulamış ki çabalarının sonucunda bu akşamı çok güzel bir şekilde geçirmiş olduk. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.