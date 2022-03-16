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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya - Ukrayna savaşı dünya modasını da etkiliyor

İHA

Rusya - Ukrayna savaşı dünya modasını da etkiliyor

Ünlü moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, RusyaUkrayna savaşının moda dünyasını da olumsuz etkilediğini belirterek savaşın izlerinin derinden hissedildiğini söyledi.
RusyaUkrayna arasında devam eden savaşın olumsuz etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü moda tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, bu savaşın moda dünyasından da yakından takip edildiğini kaydetti. Pek çok mankenin moda haftalarına katılmadığını kaydeden Dalmış, bu durumun hem Rus hem de Ukraynalı modeller için geçerli olduğunu ifade etti. Savaşın moda dünyasını etkileyeceğine dair haberlerin İngiltere’de de yaygınlaştığını ifade eden modacı Mehmet Sait Dalmış, pek çok ünlünün bu dönemde göz önünde bulunmaktan kaçındığını vurguladı. İrina Shayk, Sasha Pivovarova ve Natalia Vodianova gibi Rus modellerin Paris Moda Haftasına katılmayacaklarını açıkladıklarını aktaran Mehmet Sait Dalmış, bazı Rus modellerinin de savaşa hayır mesajlarını paylaştıklarını bildirdi.

“Paris Moda Haftasında savaşın izleri”
2022 2023 sonbahar kış koleksiyonlarının görücüye çıkacağı Paris Moda Haftasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin izlerinin bulunduğunu belirten modacı Mehmet Sait Dalmış, bu durumun Milano’da da hissedildiğinin altını çizdi. Son iki yılda yaşanılan pandemi sürecinin moda dünyasını da olumsuz etkilediğini kaydeden Dalmış, Rusya Ukrayna savaşının da moda üzerinde yıkıcı etkisinin bulunacağını vurguladı. Paris’te düzenlenen Moda Haftasında ‘Savaşa Hayır’ temasını işleyen marka ve tasarımcıların bulunduğunu söyleyen Mehmet Sait Dalmış, pek çok tasarımcının savaş karşıtı açıklamalarda bulunduklarını da söyledi. Kendisinin de savaşa karşı olduğunu ifade eden Dalmış, dünya üzerinde tüm sorunların konuşularak çözülebileceğine inandığını bildirdi.

“Ukrayna’yı destekleyen pek çok tasarım var”
Son zamanlarda yapılan defilelerde Ukrayna’ya destek mesajlarının çoğaldığını ifade eden modacı Mehmet Sait Dalmış, özellikle Ukrayna’yı simgeleyen pek çok tasarımın bulunduğunun altını çizdi. Ünlü tasarımcılar arasında yer alan Demna Gvasalia’nın açıklamalarına değinen Dalmış, moda dünyasının savaşa sessiz kalmadığını da vurguladı. Kullanılan sembollerde mavi ve sarı bayrak renklerinin yaygınlaştığını açıklayan Dalmış, Gürcü asıllı Demna Gvasalia’nın oldukça duygusal bir konuşma yaptığını ifade etti. Kendisinin de savaşa karşı olduğunu vurgulayan modacı Mehmet Sait Dalmış, moda trendlerinin ancak barış ortamında çok daha gösterişli bir şekilde tasarlanabileceğini ifade etti. Savaşın biran önce bitmesini dileyen Dalmış, savaşların dünyada yıkımlardan başka bir şeye sebep olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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