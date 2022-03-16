Hırsız ve definecilerden usanan muhtar köyün girişine kamera taktırdı

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem, köye giren hırsız ve definecilerin önünü kesmek için cebinden ödeyerek aldığı kameraları köyün girişine yerleştirdi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyüne hırsızlar ve defineciler dadandı. Artan hırsızlık ve define arayıcılarının önünü kesmek isteyen köy muhtarı Özcan Gündem, cebinden ödediği 10 bin liralık kamera sistemini köyün girişine kurdurdu. Kurulan sistemle artık köyde hiç hırsızlık olmazken, defineciler de gelmez oldu. Muhtar ve köylüler, giriş ve çıkış kısmını gözetleyen kamera sistemiyle cep telefonundan canlı olarak köyü izleyebiliyor.

Taktığı kamera sistemi ile köyün giriş ve çıkışlarını kontrol ettiğini belirten Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem, "Kamera sistemini kendi imkanlarım doğrultusunda yaptım. Köydeki vatandaşlarımız kışın burada kalmıyorlar taktırdığımız sistemle köydeki vatandaşlarımızın daha huzurlu oldu. Kamera takmadan önce bizim köyümüzde çok fazla hırsızlık olması yetmezmiş gibi bir de defineciler buraya gelerek kaçak kazı yapıyorlardı. İnşallah bundan sonra köyümüzde bu tür olaylar yaşanmayacak ve vatandaşlarımızın aklı burada kalmayacaktır” dedi.

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