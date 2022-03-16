Elazığspor tam kadro çalıştı

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Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Bordobeyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayıp taktik çalışma ile sona erdi. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcılarının yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.

Bordobeyazlı ekip, perşembe günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını devam ettirecek.

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