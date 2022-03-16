Bilgisayar programcısı Keleş, mesleğin inceliklerini anlattı

Bilgisayar programcısı Selçuk Keleş, teknoloji çağının yaşandığı son dönemlerde bilgisayar programcılığının gözde meslekler haline geldiğini söyledi.

Başarılı projelerle ismi ön plana çıkan bilgisayar programcısı Selçuk Keleş, bu alanın popülerliğinin daha da artacağını belirterek şimdinin ve geleceğin mesleğinin bilgisayar programcılığı olduğunu vurguladı. Keleş, “Özellikle, gençlerin bu mesleğe daha fazla ilgi gösterdiğini söylemeliyim. Fakat deneyim her dalda çok önemli olduğu gibi bu meslekte de aynı şekilde yer alıyor. Uzun yıllar bu meslekte olanlar kazanç olarak da daha yüksek gelirler elde ediyor. Elbette, bu alana yeni yönelmiş kişiler düzenli çalışma, mesleğin gerekliliklerini bulundurma ve emekle aynı demeyim ile kazanıma sahip olabilir” dedi.

Programcıların kod yazarken hakim oldukları yazım dilini kullanmayı seçtiklerini kaydeden Keleş, “Ama bir programcı bütün yazılım dillerini bilmeli ve gerektiği yerlerde uygulamalıdır. Biz pek çok dili etkin şekilde kullandığımızda başarıyı beraberinde yakalayabiliriz. Bu işe ilk başladığım zamanlarda program yazmak için kullanılan az sayıda program dili vardı. Ama şimdi farklı özelliklere sahip birçok dil ve türevleri ortaya çıktı. Bir yazılımcı olarak da bu yeni dilleri öğrenmek, işi bilmeyen bir insanın öğrenmesinden çok daha kolay hale gelir. Şimdiki zamandan 20 yıl öncesinde bu alana yönelen kimseler, kendilerini geliştirmeye devam ettiyse bu dönemin en çok gelir elde edenleri arasında yerini alıyor. Üzülerek söylemeliyim ki o zamanlarda mesleğimiz, hak ettiği değeri görmediği için çoğu meslektaşım başka sektörlere kaydı ve meslekten uzaklaştı. Ama onlar için şunu ekmeliyim alanın temeline hakim oldukları için isterlerse şimdi bile sektöre yeniden katılabilirler ve böylece umarım bizde, onları yeniden kazandırabiliriz. Ancak genç ve dinamik neslin de bu alanda son derece donanımlı ve hızlı olduğunu da unutmamak gerekir. Tatlı bir rekabet ortamı mesleğimizin gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi için oldukça önemlidir” diye konuştu.

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