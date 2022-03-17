Kuşlar elektrik tellerine çarptı, 2 mahalle karanlıkta kaldı

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yüksek gerilim hattına çarpan kuşlar nedeniyle 2 mahalle elektriksiz kaldı. Yaşanan arızanın giderilmesi sonucu 2 mahalleye yaklaşık 2.5 saat sonra elektrik verilebildi.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle ve Tepe Mahallesi’nin elektrikleri gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi ekiplerince yapılan incelemede yüksek gerilim hattına kuşların çarptığı belirlendi. Ekipler yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrası arızayı giderdi ve tekrar 2 mahalleye elektrik verildi.

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