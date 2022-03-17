Elazığ Girişim Grubu alımları sona eriyor

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan maden rezervinin Elazığlı iş adamları tarafından çıkartılması için Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Elazığ Girişim Grubuna katılım yarın sona eriyor.

Elazığ’ın Maden ilçesinde Türkiye’nin en büyük rezervi bulunmasının ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Elazığ Girişim Grubu oluşturulmuştu. Maden Teknik Arama (MTA) tarafından tespit edilen ve MAPEK tarafından 4 Nisanda ihaleye çıkarılacak olan maden sahasının ihalesi için oluşturulan Elazığ Girişim Grubuna alımlar yarın sona erecek. Elazığ TSO tarafından hazırlanan bilgilendirmede 12 maddede maden sahası hakkında kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verilmesinin ardından ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların bilmeleri gereken konular açıklandı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen Elazığ STK temsilcilerimiz, meslek örgütleri, birlikler, siyasi partiler, kültür ve sanat camiası, medya ve toplumun tüm kesimleri maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesinde tarihe not düşen bir birliktelik gösterdiler. Bu süreçte ihale tarihinin ertelenmesi için yapılan girişimler sonuç vererek Elazığ milletvekillerinin yoğun temasları sonrasında ihale tarihi 4 Nisan 2022 olarak belirlendi. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Ankara ve İstanbul’da hem iş dünyası hem de siyaset ve bürokrasi ile yoğun temaslarda bulunarak ihale şartlarında Elazığ aleyhine olan konuları dile getirerek şehrin menfaati doğrultusunda ihale şartlarının değiştirilerek hem kamunun hem de şehrin zarar etmemesi için yoğun bir mücadele başlattı. Başkan Arslan, Ankara ve İstanbul temaslarında ELFED, MAREL, Ankara Elazığ Vakfı organizasyonunda iş dünyası ile bir araya gelerek maden sahasıyla ilgili teknik bilgiler paylaşarak, ihale şartlarıyla ilgili beklentilerini madde madde dile getirdi. Maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan elde edilecek tüm değerlerin ilin kalkınma ve gelişmesine kanalize edilmesi için hem Elazığ’da hem de ülke genelinde yoğun bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Bu doğrultuda, maden sahasının ekonomik değerini anlatan kapsamlı ve aydınlatıcı broşür hazırlanarak hem il dışında hem de Elazığ’da dağıtımı sağlandı. Söz konusu broşür aynı zamanda dijital platformda da paylaşıma açılarak binlerce insanın bilgilenme sürecine destek verdi. Konunu ilimizin geleceği için öneminin vurgulanması ve tüm halkın Elazığ Girişim Grubu içerisinde yer alarak maden sahasının hissedarı olması için bilboard ve tüm açık hava reklam enstrümanları değerlendirilerek toplumun konuya ilgisinin artırılmasına ve bilgi verilmesine destek olundu” denildi.

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