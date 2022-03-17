Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

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Elazığ’da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Elazığ merkeze bağlı Göl köyünde, kaldırımdaki köpek ve kedinin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Kedinin, köpeğin üzerine çıkıp yatması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Havaların soğuması ile birlikte birbirlerine sokularak ısınan iki hayvanın dostluğu herkese örnek oldu.

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