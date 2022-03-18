Elazığ’da kar yağışı nedeni ile 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da dün etkisini gösteren kar yağışından dolayı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün Elazığ’da kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeni ile 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin, 60 personel ve 64 araçla kapalı durumda bulunan 26 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.