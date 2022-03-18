Elazığ’da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde klip çekerek farkındalık oluşturdu.

Arıcak ilçesinde vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir klip hazırladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan klip, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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