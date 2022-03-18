Elazığ’da üniversite öğrencilerine ‘Çanakkale menüsü’ dağıtıldı

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Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan menü dağıtıldı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" sebebiyle şehitleri anmak ve o günleri hatırlamak amacıyla Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafını öğrencilere ve personele ücretsiz olarak dağıttı. Üniversite Evi'ndeki yemeğe Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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