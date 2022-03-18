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Elazığ’da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı

İHA

Elazığ’da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı

Elazığ’da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sinan Sazar’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı da okundu.
Şehitler adına konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sinan Sazar, ecdadın dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını seçerek bu uğurda can verip, vatan yaptıklarını söyledi. Bu cennet vatanı kanları pahasına koruduklarını belirten Sazar, "Bizlere emanet bırakarak üzerine bir medeniyet kurmuşlar. Tarih boyunca asil Türk milleti bu cennet vatana düşman ayak basmasın, semalarımızda ezan sesi dinmesin, mabedime namahrem eli değmesin ve ak yıldızlı al bayrak sonsuza dek göklerde dalgalansın diye her türlü zorluklara göğüs germiştir. Bu uğurda ana ve evlatsız, babalar yavrusuz, eşler ersiz kalmış ancak yurdumuza alçaklar uğratılmamıştır. İnsan çalışarak pek çok rütbe elde edebilir. Şehitlik ve gazilik ise hayat karşılığında verilmekte ve inanç ile kazanılmaktadır. Bu bakımdan rütbelerin en üstünü hiç şüphesiz şehitlik ve gaziliktir. Milletimizi zaferden zafere koşturan, tarih sayfalarını kahramanlık zaferleriyle süsleyen Allah’ın hak vadi olana ermek ve onun şehitler için hazırladığı mükafata arzu olma isteğidir. Onun içindir ki bizler kutsal değerlerimiz uğruna ölüme koşarak gider ve şehadet şerbetini gülerek içeriz. Çanakkale’yi geçilmez kılan işte bu ruh ve inançtır. Yüce Türk milleti yokluklarda yedi düvelde savaşmış, hasta adam denilmiş ama asla teslim olmamış, yeniden şaha kalkarak sarsılmaz ve yıkılmaz temellerle inşa ederek bu günlere gelmiştir. Bizlere bu güzel toprakları bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, nimet ve şükranla anıyoruz” dedi.
107 yıl önce Çanakkale’de yazılan destana hürmet duyduğunu aktaran Elazığ Anadolu Lisesi Müdürü Fuat Yıldırım, "Çanakkale bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararımızın bir kez daha teyit edildiği yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği tarihte eşine az rastlanan bu büyük destan namuslu bildiği, vatan ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir. Bunun için istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale’de savaşan kahramanları ‘Bedrin aslanları’ ile belirtmiş, mezar taşı olarak da başlarına Kabe’yi layık görmüştür. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen kınalı kuzular dünyayı kendilerine hayran bırakan kahramanlıklarıyla 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kanlarıyla kazımışlardır. Bugün bu vesile ile gerek içerde, gerekse dışarda ülkemizin korunmasında ve savunmasında şehit olan bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Program, Kur'anı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve türkülerin okunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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