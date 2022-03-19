Elazığ Basketbol TKBL’ye yükseldi

Gaziantep’te devam eden Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig Final Grubu maçlarının 4. günü sonunda Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Gaziantep'te oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu maçlarının 4. gününde İzmir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşan Elazığ Basketbol Kulübü, rakibini 6353 yenerek Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligine yükselmeyi garantiledi. Bordobeyazlı ekip, cumartesi günü formalite maçında Çerkezköy Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.
Daha önce Ankara Diba’yı 6452, Burhaniye Belediyespor’u 5548 yenen Elazığ Basketbol, Emlak Konut’a ise 5843 yenilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.