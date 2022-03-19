Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

Elazığ’da dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyreden araçlar durmakta zorlanırken, yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.