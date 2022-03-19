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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu

İHA

Elazığ’da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu

Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri, yoğun mesai harcayarak vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ’da dün başlayan kar yağışı kent genelinde devam ederken, il dışına çıkacak vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların mağdur olmamaları için gece saatlerinden itibaren çalışan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri kent giriş ve çıkışlarında yola çıkan vatandaşları uyarırken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları gerektiklerini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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