Elazığ´da 226 köy yolu kardan kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ´da devam eden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, 60 personel ve 64 araçla kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-03-19 13:12:48



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