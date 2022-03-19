Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 - Botaş: 105

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Botaş’a 41 sayı farkla 10564 yenildi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona üstün olan konuk takım, ilk periyodu 2717, ikinci periyodu 5130, üçüncü periyodu 8351 ve maçı 10564 kazanmasını bildi. Elazığ İl Özel İdare’de Angeliki Vintsilaiou 13 sayıyla takımın en skoreri olurken, Botaş’ta Tilbe Şenyürek 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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