Elazığ’da otomobilin sepetli motosiklete çarpma anı kamerada

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde seyir eden otomobil, ara sokaktan ana caddeye dönmek isteyen sepetli motora çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırlarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.