Elazığ’da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

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Elazığ’da Nevruz etkinliği sonrası çıkan kısa süreli gerginliği polis ekipleri önledi.

Kendilerine izin verilen Perşembe Pazarı alanına gitmeyen HDP’li grup, parti il binası önünde toplandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit basın açıklaması yaptı. HDP’lilerin dağılmasının ardından karşıt görüşlü bir grup yürüyüş gerçekleştirdi. HDP’li olduğu iddia edilen bir kişiyle grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.

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