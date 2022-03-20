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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 2

İHA

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’la 22 berabere kaldı.

Stat: Doğukent
Hakemler: Hasan Avcı xx, Fatih Söyler xx, Atakan Tutan xx
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Yüksel Kayaalp xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Salih Polatdemir (Feyzullah Şahin dk. 39 xx), Mesut Saray xx, Yağızcan Erdem xxx, Ömer Faruk Sezgin xx, Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx (Recep dk. 77 x), Hakkı İsmet Şimşek xx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx (Fırat dk. 55 x)
Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş xx, Kadir Bilimlier xx, Arif Cılak xx, Yıldıray Koçal xx, Niyazi Çolak xx (Ahmet dk. 89 ?), Abdullah Karmil xx, Emre Işık xx (Emre Eser dk. 77 ?), Hüseyin Civelek xx, Malik Karaahmet xxx (Uğur dk. 72 x), Samet Dağlı xxx, Ömer Gür xx (Emre Kars dk. 89 ?)
Goller: Ömer Faruk (dk. 67), Yağızcan Erdem (dk. 90+7) (Elazığspor), Malik (dk. 11), Samet (dk. 25) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı Kart: Furkan Keleş (Maç sonu) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Muhammet Ensar, Hakkı İsmet (Elazığspor), Emre Işık, Ahmet (Nevşehir Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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