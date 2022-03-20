BAL: Kovancılarspor: 0 - Fırat Üniversitesi GSK: 15

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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 15. Haftasında Elazığ derbisinde Fırat Üniversitesi GSK, Kovancılarspor’u 150 mağlup etti.

D. Fırat Üniversitesi GSK, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 15. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kovancılarspor’u 150 mağlup etti. Kovancılar İlçe Sahası’nda oynanan maçta baştan sona üstün olan bordobeyazlı ekip, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Puanını 34’e yükselten D. Fırat Üniversitesi GSK, grup şampiyonluğu yolunda önemli bir adım daha attı.

30 Mart’a ertelenen 12 Bingölspor Elazığ Yolspor maçının skoruna göre D. Fırat Üniversitesi GSK, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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