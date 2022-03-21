Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 36 - Artvin 7 Mart: 25

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Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma, evinde karşılaştığı maçta Artvin 7 Mart'ı 3625 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Artvin 7 Mart SK’yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonunda oynanan ve baştan sona Elazığ ekibinin üstünlüğüyle geçilen maçın ilk yarısını 2111 önde tamamlayan Elazığ ekibi, parkeden 3625’lik galibiyetle ayrılarak haftayı 2 puanla tamamladı. Elazığ ekibinde Feyza Nur Öztürk, kaydettiği 11 golle galibiyette başrol oynadı.

Puanını 21’e yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma, 16. hafta erteleme maçında Çarşamba günü deplasmanda Rize ekibi Olimpik Pazar’la karşılaşacak.

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