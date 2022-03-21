Elazığspor’un balkon cezası sona erdi

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Takımlarını hiçbir koşulda yalnız bırakmayan Elazığspor taraftarları, Nevşehir Belediyespor maçında da yalnız bırakmadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 3 maçlık seyircisiz oynama cezasının sonuncusunda Nevşehir Belediyespor’u ağırlayan Elazığspor, rakibiyle 22 berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. 1954 Kelkit Belediyespor maçı sonrası verilen 3 maçlık ceza süresince maçları stadyum civarındaki inşaat balkonlarından takip eden taraftarlar, Nevşehir Belediyespor maçında yine sevdanın resmini gösterdi.

Maç öncesi futbolcuları yanlarına çağırarak alkış alan taraftarlar, 90 dakika boyunca susmayarak takıma balkondan destek verdi. Maçı cezalı olan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır da taraftarlarla birlikte inşaat balkonundan takip etti.

3 maçlık seyircisiz oynama cezası sona eren Elazığspor taraftarları, 28. haftada oynanacak olan F. Erbaaspor maçıyla yeniden tribündeki yerini alabilecek.

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