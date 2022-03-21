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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor’un balkon cezası sona erdi

İHA

Elazığspor’un balkon cezası sona erdi

Takımlarını hiçbir koşulda yalnız bırakmayan Elazığspor taraftarları, Nevşehir Belediyespor maçında da yalnız bırakmadı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 3 maçlık seyircisiz oynama cezasının sonuncusunda Nevşehir Belediyespor’u ağırlayan Elazığspor, rakibiyle 22 berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. 1954 Kelkit Belediyespor maçı sonrası verilen 3 maçlık ceza süresince maçları stadyum civarındaki inşaat balkonlarından takip eden taraftarlar, Nevşehir Belediyespor maçında yine sevdanın resmini gösterdi.
Maç öncesi futbolcuları yanlarına çağırarak alkış alan taraftarlar, 90 dakika boyunca susmayarak takıma balkondan destek verdi. Maçı cezalı olan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır da taraftarlarla birlikte inşaat balkonundan takip etti.
3 maçlık seyircisiz oynama cezası sona eren Elazığspor taraftarları, 28. haftada oynanacak olan F. Erbaaspor maçıyla yeniden tribündeki yerini alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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