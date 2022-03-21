Milli Eğitim Bakanı Özer'in Elazığ ziyareti Milli Eğitim Bakanı Özer, Şerifoğulları ve Yıldırım ile bir araya geldi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Elazığ’a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, Elazığ Valiliğinde değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra 24 Ocak depreminde hasar alan ve yerine hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan okulun açılışına katıldı. Daha sonra Bakan Özer, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ı ziyaret etti.

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