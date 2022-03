Elazığ’da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi

Elazığ’da ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle özel çocuklar bir araya geldi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle kentte hizmet veren özelözel eğitim kurumu ile birlikte, ’21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonunda etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan down sendromlu özel çocuklar, sergiledikleri gösteriyle büyük beğeni topladı. Farkındalık oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bastırılan şapka ve maskeler dağıtıldı. Özel çocuklar etkinlikte Tekin Bulut konseri eşliğinde halay çekerek eğlenme fırsatı buldu. Çocuklara zaman zaman öğretmen ve aileleri de eşlik etti.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde down sendromunun hastalık değil, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak için etkinlik düzenlediklerini aktaran Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, "Down sendromlu bireyler enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara ve topluma örnek kimselerdir. Down sendromlu bireylerin kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin olduğunu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirebilecekleri bilinmelidir. Down sendromlu bireyler karşılıksız seven yalan söylemeyen ve sevilmeyi hak ediyorlar. Tüm down sendromlu vatandaşlarımızın hayata sımsıkı sarılması, hiçbir önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşam sürmesi toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; kocaman yüreklerinde taşıdıkları sonsuz sevgileri ile bizlerin hayatına tarif edilemez bir güzellik katan down sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününün toplumsal bilinci geliştirecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit ediyor, kendilerine ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Abdulsamet Eren ise ''21 Mart Down Sendromlar Gününü kutluyor, down sendromlu olmayı bir ayrıcalık olarak görüyorum. Özellikle 21 Mart günü değil her gün down sendromlu gençlerimizin yanında olmanız gerektiğini biliyoruz ve onları gençlik merkezimize ve tesislerimize davet ediyoruz. Özellikle down sendromlu Kardeşlerimizin üzerindeki en büyük emek ve gayreti olan eğitimleriyle ilgilenen hocalarımıza ve Annelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik personeli de çocuklarla yakından ilgilenip etkinlik gerçekleştridi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, ASFK İl Temsilcisi Mustafa Gür, Özel Özel Eğitim Kurumları yönetici aileler ve öğrenciler katıldı.

