Elazığ’da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

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Elazığ’da yoğun kar yağışının ardından kapalı olan köy yolları ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Elazığ’da geçen hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde köy yolları ulaşama kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 60 personel ve 64 araçla yapılan çalışma sonrasında bugün itibariyle kent genelinde 547 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

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