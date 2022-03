Tarihi Kapalı Çarşıda Ramazan hazırlığı başladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşı'sında esnaf, hazırlıklara başladı.

Elazığ'ın tarihi Kapalı Çarşı'sında Ramazan ayı hazırlığı başladı. Esnaflar, müşterilerinin sahur ve iftar ihtiyaçlarını karşılamak için en çok tercih edilen köy ürünleri, hurma, orcik, baharat gibi ürünlerini hazırladı. Ürünlerini raflara tek tek dizen çarşı esnafı, müşterileri beklemeye başladı. Çarşının yavaş yavaş hareketlendiğini dile getiren esnaflar, tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



"Kapalı Çarşı olarak iyiyiz, güzel ve kaliteli ürünler var"

Ramazan hazırlıklarına biraz erken başladıklarını belirten çarşı esnafı Levent Sevinç, “Ürünlerimizde fiyat olarak bir büyük marketle kıyasladığımızda arada uçurumlar var. Büyük marketlere gittiğimizde 1 kilogram kaşar peyniri almaya kalktığımızda kilosunu 100 lira olarak görüyoruz. Bizim peynirlerin yerini de kesinlikle tutmaz. Ramazan’da da sahurun olmazsa olmazı tereyağı, tulum peyniri, köy peyniri, bunlar başı çeker. Fiyatlarımızda gayet normal, küçük bir zam var. Geçen hafta süt ürünlerine yapılan zamdan sonra bu fiyatlar hiçbir şey. Kapalı Çarşı köylü ürünlerinin satıldığı bir yerdir. Bizim direk köylüden alıp sattığımız bir yer, fabrikasyon veya pastörize değil. Her hangi bir süt tozu kullanılmadan yapılıyor. O yüzden de hem fiyat olarak hem kalite olarak kapalı çarşıyı denemelerini tavsiye ediyoruz. Kapalı Çarşı olarak iyiyiz, güzel ve kaliteli ürünler var. Köy ürünleri olduğu için ürünlerimiz doğaldır. Taze peynire, tereyağına tulum peynirine ana kalemlerimiz de bunlardır” dedi.



“Kapalı Çarşı bir köy pazarıdır”

Ramazan ayı yoğunluğun başladığını aktaran Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Yargıç Emir, “Ramazanın bereketi bizimle birlikte olur. Bilindiği üzere Kapalı Çarşı bir köy pazarıdır. Yem fiyatları, arpa fiyatları et ve süt ürünlerine etki ediyor. Ramazan münasebetiyle gelen ürünlerimiz de var. Bunlar genellikle Hicaz Bölgesi’nden geliyor. Özellikle hurma türlerinden bahsediyorum. Onlarda da bu sene bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene yine fiyatlar daha normaldi. Bu sene her ürüne kilogram başı 10 ile 15 lira katkı payı geldi. Buna nazaran Ramazan ayında çeşit çeşit ürünler geliyor. Hurma olsun, tahin, helva, bal ve pekmez Ramazan ayında yoğun talep gösterilen ürünlerdir. Yerli üretimde fazla bir kar marjı yok" diye konuştu.

