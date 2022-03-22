Elazığspor, taraftarına kavuşuyor

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Elazığspor Kulübü, Formül Erbaaspor’la oynanacak olan maçın biletlerini perşembe günü satışa sunacak.

3 maçlık seyircisiz oynama cezasını Nevşehir Belediyespor maçıyla tamamlayan Elazığspor, F. Erbaaspor karşılaşmasıyla yeniden taraftarına kavuşacak. Kulüp tesislerinde bir araya gelen Elazığspor yönetim kurulunun aldığı karara göre; TFF 3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında oynanacak olan F. Erbaaspor maçı biletleri 5 TL’den satışa sunulacak.

Perşembe günü itibariyle Elazığspor Store’den satışa sunulacak maç biletleri, maç günü hem Elazığspor Store, hem de stadyum girişindeki gişelerden temin edilebilecek.

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