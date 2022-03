Okuma yazma öğrenen down sendromlu Mustafa’ya davullu klarnetli kutlama

Elazığ’da okuma yazma öğrenen down sendromlu Mustafa Ülgen için davullu klarnetli kutlama düzenlendi. Mustafa, arkadaşlarıyla birlikte önce pasta kesti ardından çiftetelli oynayıp halay çekti.

Elazığ’da Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 16 yaşındaki down sendromlu Mustafa Ülgen, okuma yazma öğrendi. Bunun üzerine merkez bunu kutlamak için eğlence düzenledi. Mustafa, önce kendisi için yapılan pastayı kesti, ardından davul klarnet eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynayıp halay çekti. Mustafa ve arkadaşları doyasıya eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.



"Öğrencilerimizin okuma yazmaya geçmesi bizi mutlu ediyor"

Okuma yazma öğrendiğini belirten Mustafa Ülgen, çok mutlu olduğunu söyledi.

Mustafa’nın okumayı başardığını kaydeden özel eğitim öğretmeni Bahar Akbulut, “Down sendromlu öğrencilerimizin yüzde 60’ı okuma yazma, toplama çıkarma, basit düzeyde çalışmaları çok rahat bir şekilde yapabilmektedir. Mustafa da bunlardan bir tanesi oldu. Artık okuyup yazabiliyor. Temel işlemleri yapabiliyor. Bu hem ailenin hem de eğitim kurumlarımızın sayesinde oldu. Öğrencilerimizin okuma yazma geçmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Suzan Karamanoğlu ise, "Mustafa’nın okuma yazmasını kutluyoruz. Gereken şart ve ortamalar oluşturulduğunda öğrenmeyen çocuk yoktur düşüncesiyle biz de elimizden geleni yaptık. Mustafa okuma yazmaya geçti. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği ile birleştirmeyi istedik. Hem günü hem de Mustafa’nın okuma yazmayı geçmesini kutluyoruz. Çocuklarımızın eğleneceği bir etkinlik düzenlemek istedik. Hem okuma yazmasını kutlayacağız hem de eğleneceğiz” diye konuştu.

