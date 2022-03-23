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TKKD’de Ozan, güven tazeledi

İHA

TKKD’de Ozan, güven tazeledi

Türk Kadınlar Konseyi Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Prof. Dr. Sema Temizer Ozan seçildi.
TKKD Elazığ Şubesi geçtiğimiz pazar günü 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Divan Prof. Dr. Ahmet Aksın başkanlığında Prof. Dr. Nursel Aksın ve Dr. Hacer Yılmaz tarafından oluşturuldu. Şubem Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Delege seçimleri tamamlanırken Yönetim Kurulu Başkanlığına Kurucu Başkan Prof. Dr. Sema Temizer Ozan tekrar seçildi.
Prof. Dr. Ozan, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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