Elazığ’da 10 bin fidan dağıtıldı

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Elazığ’ın Keban ilçesinde Dünya Ormancılık Haftası sebebiyle Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.

Elazığ’da Dünya Ormancılık Haftası sebebiyle etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde vatandaşlara 10 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Hasan Akbulut’un dağıttı fidanları alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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