Fırat Üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı

Elazığ Şehit Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla Fırat Üniversitesini gezdi.

Fırat’ta bir gün etkinliği kapsamında, Elazığ Şehit Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla Fırat Üniversitesini gezdi. Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlileri nezaretinde Fırat Üniversitesinin çeşitli bölümlerini gezen 55 öğrenci, burada bulunan öğretim üyelerinden çeşitli bilgiler aldı.

Deneysel Araştırmalar Merkezi, Devlet Konservatuvarı, Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini gezen öğrenciler, üniversite kampüsünü çok iyi bulduklarını ifade ederek, üniversitede okumak istediklerini ve bu amaçla derslerine daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.