Uzman estetisyen Dalmış’tan bahar aylarında cilt temizliği önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, bahar aylarında cilt temizliği ve bakımına ilişkin bilgiler verdi.

Cildin kış aylarında soğuk havaya maruz kaldığını ve ortaya kuru, lekeli, mat ve yorgun bölgelerin çıktığını belirten Dalmış, parlak ve ışıltılı ciltler için yapılması temizlik ve bakımın önemli olduğunu söyledi. Dalmış, “Daha kirli ve soğuk havaya sahip olan kış ayları, cilt için zararlı olan dış etkenleri de beraberinde getirmektedir. Cildimizde toksinler, ödem ve iltihap birikmeleri yaşanmakta ve bütün bunlar da sivilcelere, beyaz lekelenmelere, aynı zamanda doku bozukluğuna neden olmaktadır. Bundan dolayı iyi bir antioksidan içeren ürünler kullanmak ve besin takviyeleri yapmak, cildinizi baharda baştan aşağıya yenileyecektir. Kirli havanın cildinizde geriye bıraktıklarından arınmak için iyi bir cilt temizleme ürünü ile cildinizi her gün düzenli olarak yıkayın ve mevsim ürünlerini içeren doğal malzemeler ile elde edebileceğiniz maskeleri haftada bir mutlaka uygulayın. Kuru havanın geriye bıraktığı kuru cildiniz için en doğru nemlendiriciyi belirleyin ve sürekli olarak nemlendirin. Ayrıca cildinizin ihtiyaç duyduğu vitamin takviyesini de unutmayın. Böylece bahar aylarında eşit tonlarda, parlak ve pürüzsüz ciltlere sahip olabilirsiniz. SPF olarak anılan ve karşılığı güneş koruma faktörü olan değeri arttırın. Artık güneşin daha çok kendini göstereceği bahar ayları, zararlı ışınlardan korunma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Tam korunaklı bir güneş koruyucu ürüne cilt ritüelinizde mutlaka yer verin” dedi.



"Cilt ürünlerinizi değiştirin"

Bakım uygulamalarında kışın ağır şartlarına uygun ürünler yerine cildi daha rahat kılacak olanlara yer verilmesi gerektiğini aktaran Dalmış, “Yoğun nemlendirici kremler yerine hafif olanlarını tercih edebilir ve cildinizin nefes almasında yardımcı olabilirsiniz. İçinde bulunulan mevsimin şartlarına göre cilt bakımı yapılması oldukça önemlidir. Bahar aylarının yüzümüze yerleştirdiği mutluluğu cildimize de vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

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