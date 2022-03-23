Elazığ'da baca yangını korkuttu

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Elazığ’da bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanları durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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