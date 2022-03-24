Elazığ’da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Golan köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Karla kaplı arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu.

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