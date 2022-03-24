Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Olimpik Pazar: 22 - Elazığ SYSK: 26

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Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 16. hafta erteleme maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda karşılaştığı maçta Olimpik Pazar’ı 2622 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 16. hafta erteleme maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Rize ekibi Olimpik Pazar’a konuk oldu. Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçın ilk yarısı 1212’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Elazığ ekibi parkeden 2622 galip ayrıldı ve süper lige yükselme PlayOff maçlarına katılmayı garantiledi. Elazığ SYSK’da Feyza Nur Öztürk ile Gizem Dilek kaydettikleri 6’şar golle galibiyette başrol oynadı. Puanını 23’e yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 18. hafta maçında deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile deplasmanda karşılaşacak.

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