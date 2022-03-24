Elazığ’da Görünmezi Görünür Kılmak Projesi çalıştayı açılış toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da Görünmezi Görünür Kılmak Projesi çalıştayı açılış toplantısı yapıldı

İHA

Elazığ’da Görünmezi Görünür Kılmak Projesi çalıştayı açılış toplantısı yapıldı

Elazığ'da 'Sivil Toplum Diyalogu VI' kapsamında Merkezi Finans ve İhale Biriminin desteğiyle yürütülen 'Görünmezi Görünür Kılmak’ Projesi çalıştayı açılış toplantısı yapıldı.
1 Nisan'da Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz'deki Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla Sivil Toplum Diyalogu VI programı kapsamında hibe desteği alan ve 15 ay sürmesi planlanan 'Görünmezi Görünür Kılmak’ Projesi paydaş çalıştayı açılış toplantısı yapıldı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 45 katılımcının katıldığı ve 4 gün sürecek olan çalıştayda Türkiye ve Avrupa'da zihinsel engelli bireylerin toplumda görünürlüğünü arttırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında dayanışma ağı oluşturulmasını için çalışmalar yürütülecek.
Proje hakkında bilgi veren Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, “Kültürhane Kitap Kafe Projemiz başarılı olunca 2. dönemde destek aldık ve içeriğini daha da geliştirdik. Programın içeriğini geliştirdik. Normalde proje süreleri 1 yıl olmasına rağmen biz 5 yıldır bu projeyi kendi imkanlarımızla devam etmekteyiz. Bu projeler kapsamında işinin uzmanı insanları davet edip yaşadığımız sorunları ile ilgili ortak bir çalışma ağı kurmayı hedefliyoruz" dedi.
Engelliler adına ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “STK’lar ile birlikte bugüne kadar birçok ortak projede yer aldık. Bundan sonrada engelli kardeşlerimize yönelik faydalı bulduğumuz tüm projelere destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. İlimizde yaklaşık 5 bin engelli kardeşimize aylık 2 bin 354 lira evde bakım ücreti ödemekteyiz bunun yanında yaklaşık 600 engelli kardeşimize yatılı hizmet sunmaktayız. İnşallah Sivrice ilçemizde büyük bir Engelsiz Yaşam Merkezi örnek bir çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına ülke genelinde çeşitli hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, "Bütünleşik sosyal hizmet modeline geçmiş bulunuyoruz. Burada birince derecede engelli kardeşlerimizin ailesi yanında bakımları bizim için en önemli konudur. Misafir bakım yani bu ailenin herhangi bir tatile ya da sağlık nedeniyle engellisine bakamayacağı zaman geçici süreyle engelli kardeşimizi alıp tüm masrafları devlet tarafından karşılanması kaydıyla o engelli kardeşimize bir kurumda 24 saat 45 güne kadar hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.
Elazığ'da bir otelde yapılan açılış toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, Portekiz'de hizmet veren Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim İl Müdürlükleri personeli ile özel özel eğitim kurumlarının yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da ücretsiz dut fidanı dağıtılacak
YEREL HABERLER Elazığ’da ücretsiz dut fidanı dağıtılacak
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Olimpik Pazar: 22 - Elazığ SYSK: 26
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Olimpik Pazar: 22 - Elazığ ...
Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği ...
Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Yazıkonak Belediyesinden teşekkür ziyareti
Elazığ’da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Köpek ve Kedilerin kalpleri ısıtan dostluğu
YEREL HABERLER Köpek ve Kedilerin kalpleri ısıtan dostluğu
Elazığ'da sofraların vazgeçilmez lezzeti 'Peynirli Ekmek'
YEREL HABERLER Elazığ'da sofraların vazgeçilmez lezzeti 'Peynirli ...
Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme tokat dövdüler
YEREL HABERLER Kendilerini uyaran halk otobüsü şoförünü tekme tokat ...
Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesi tutuklandı Japon turisti ve yoldan geçen birini yaralayan suç makinesinin, “Çek çek yakından da çek uzaktan da çek” sözleri pes dedirtti
YEREL HABERLER Elazığ'da turisti ve yoldan geçen birini yaralayan ...
Elazığ'da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Elazığ'da baca yangını korkuttu
Elazığspor F. Erbaaspor’a bileniyor
YEREL HABERLER Elazığspor F. Erbaaspor’a bileniyor
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi
Uzman estetisyen Dalmış’tan bahar aylarında cilt temizliği önerisi
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış’tan bahar aylarında cilt ...
Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ilaçladı
YEREL HABERLER Vali Ömer Toraman, lavanta bahçesini dron ile ...
Fırat Üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı
Elazığ’da 10 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 10 bin fidan dağıtıldı
3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu
YEREL HABERLER 3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu
Elazığ’da afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Elazığ’da afet farkındalık eğitimi
Elazığspor 55 yaşında
YEREL HABERLER Elazığspor 55 yaşında
Elazığ’da yıkımına başlanan bina çöktü Kepçe operatörü moloz altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Elazığ’da yıkımına başlanan bina çöktü Kepçe ...
Yazıkonak Belediyesi öğrencileri 25 Aralık Panorama Müzesine götürdü
YEREL HABERLER Yazıkonak Belediyesi öğrencileri 25 Aralık Panorama ...
TKKD’de Ozan, güven tazeledi
YEREL HABERLER TKKD’de Ozan, güven tazeledi
Okuma yazma öğrenen down sendromlu Mustafa’ya davullu klarnetli kutlama
YEREL HABERLER Okuma yazma öğrenen down sendromlu Mustafa’ya davullu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.