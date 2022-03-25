Tıraş olan maç bileti hediye

Fanatik Elazığspor taraftarı olan bir kuaför, takımın kuruluşunun 55. yıldönümü münasebetiyle F. Erbaaspor maçı biletlerinden 55 adet alarak müşterilerine hediye ediyor.

Fanatik Elazığspor taraftarı olan kuaför Mücahit Baysal, Elazığspor’un kuruluşunun 55. yılı münasebetiyle anlamlı bir organizasyona imza attı. Takımın TFF 3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında F. Erbaaspor’la oynayacağı kritik maçın biletlerinden 55 adet alan Baysal, tıraş olmaya gelen müşterilerine maç bileti hediye ediyor.



“Elazığ halkını desteğe davet ediyorum”

Elazığspor sevgisini dile getiren Mücahit Baysal, “Mazini yaşat Elazığspor yaşasın kampanyasına kuaför salonu olarak bizde destek çıkıyoruz. Bugünün anısına Elazığspor’un 55. yılı nedeniyle 55 tane biletimizi tıraş olan müşterilerimize ve Elazığspor sevdalılarına armağan ediyoruz. Buradan Elazığ halkını Elazığspor maçı öncesi desteğe davet ediyorum” dedi.

Baysal’ın kuaför dükkanına giden vatandaşlar ise bu kampanyadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Elazığlıları maça davet etti.

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