Elazığ takımları evinde sahne alacak

Elazığ’ın profesyonel lig ekipleri HD Elazığ Karakoçan FK ve Elazığspor, haftasonu maçlarına iç sahada çıkacak.
Elazığ’ın TFF 3. Lig ekipleri HD Elazığ Karakoçan FK ve Elazığspor, haftasonu maçlarına Elazığ’da çıkacak. HD Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup’un 31. Haftası’nda Çarşambaspor’la karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig 2. Grup’un 31. Haftası’nda 26 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Doğukent Stadı’nda oynanacak olan maçı Adana Bölgesi C Klasman Hakemi Alkan Parsak yönetecek.
Elazığspor ise TFF 3. Lig 1. Grup’un 28. Haftası’nda F. Erbaaspor’la karşılaşacak. 27 Mart Pazar günü saat 14.00’te Doğukent Stadı’nda oynanacak olan maçı Gümüşhane Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Şahin Berker yönetecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.