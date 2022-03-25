Elazığ’da “İşin Var, Gücün Var” çalıştayı düzenlendi

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde “İşin Var, Gücün Var” çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyetlerine devam eden İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen kadın ve genç istihdamının desteklenmesini hedefleyen projenin çalıştayı yapıldı. İpek Yolu Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Fırat Kalkınma Ajansının İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programıyla yürütülen “TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu” adlı proje ile katılımcı firmalarla "İşin var, Gücün Var" temalı çalıştay düzenlendi.

Çalıştay ile katılımcı firmalar, kadın kooperatifleri ve kamu kurum ve kuruluşları, projenin kilit uzmanı Maja Jukic ve Mehtap Tanrıverdi tarafından yapılan sunumlar ile bilgilendirildi.

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