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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da el sanatları kursu kadınlara hem terapi hem de gelir kaynağı oldu

İHA

Elazığ’da el sanatları kursu kadınlara hem terapi hem de gelir kaynağı oldu

Elazığ’da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, bir yandan öğrendikleri el sanatları ile terapi olurken bir yandan da ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Elazığ’da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik kurslar sürüyor. Kadınlar, merkezde açılan dikişten rölyefe, filografiden tel kırmaya onlarca kursa katılıyor. Usta öğreticiler tarafından becerilerini geliştiren kadınlar, günün stres ve sıkıntısından uzaklaşıyor. Kadınlar kurslarda bir yandan terapi olurken bir yandan da ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
28 yıldır el sanatları işini yaptığını aktaran Halk Eğitim Merkezi Usta Eğiticisi Tunay Toksöz, “Bölümüm el sanatları. Öğrencilerimiz genellikle ev hanımlarıdır. Buraya geldikleri zamanlarda yaptıkları işlerle kendileri psikolojik olarak daha iyi hissettiklerini söylüyorlar ve bizler de zaten bunu görüyoruz. Yapılan işler olarak da üç boyutlu rölyefimiz var, patiklerimiz var, ayna süsleme, çanta ve tel kırmalarımız bulunmakta. Yani el sanatlarının içinde bütün işler geliyor, genellikle de süsleme el işleri geliyor. Satışlı sergilerimiz olduğu zaman zaten satılıyor. Çoğu zaman dışarıya satış yapan bayanlarımız da var. Ekonomiye faydası olan kişiler de var. Yani aldıkları parayla kendilerine katkı da sağlıyorlar. Buradaki herkes kurstan memnun” dedi.

“Tüm Elazığ halkını bekliyoruz”
Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak görev yaptıklarını belirten El Sanatları Öğretmeni Didem Bingöl, "Belediyemizin bize sağlamış olduğu imkândan faydalanmaktayız. Kursumuz öncelikle terapi amaçlıdır. Terapiden ziyade meslek edinmek isteyen birçok gencimiz ve terapi amaçlı gelen yaş itibariyle daha olgun olan bayanlarımız kursumuzda bulunmaktadır. Herkese kapımız açık. Burada atıl durumda olan malzemeleri, sıfır hiç boyanmamış ham maddeleri, ham objeleri, seramik, ahşap, rölyef, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü çalışabiliyoruz. Halk Eğitime ve Elazığ belediyesine bizlere ve kursiyerlerimize bu imkânları tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen vatandaşlarımız genelde ev hanımı. Ekonomiye katkıda bulunmak için, ekonomiye artı ek kazanç sağlamak için gelen bayanlar da var. Gençlerimiz de ve üniversite öğrencileri olan genç kadın arkadaşlarımız da var. Hem terapi hem meslek edinme, ekstra yapılan ürünleri burada satan kursiyerlerimiz var. İçerisinde de ekonomiye katkıda bulunan kursiyerlerimiz var” diye konuştu.

"Çok güzel ve rahat bir ortamımız var”
El sanatlarıyla uğraştıklarını dile getiren Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Aygün Aytekin, “Filografi rölyef ve geri dönüşüm olarak yaptığımız sanat dalları var. Öğrencilerimiz genelde ev hanımlarından oluşuyor. Bunların kimi aile bütçesine katkıda bulunurken kimisi de bunu iş için yapıyor. Bunların arasında tabii ki üniversite mezunları da var. Nişanlı olanlar ve öğrenci olanlar var. Birçok alanda katılım oluyor. Burada sadece iş olarak değil psikolojik olarak birbirimize destek olarak da vakit geçiriyoruz. Çok da güzel oluyor konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ortamımız çok mükemmel bir ortam. İnşallah devamını diliyoruz. Saat 10.00’da başlayıp saat 14.30’da bitiriyoruz. Tabi bizim öğrencilerimiz 14.30’da gitmiyorlar, biz biraz uzatıyoruz ve saat 16.00 gibi işlerimizi bitiriyoruz. Ondan dolayı artık geldiklerinde bir şeyler yapmaya ve işlerini bitirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda çok güzel ve rahat bir ortamımız var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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